Chelsea, ırkçı taraftarlarını Auschwitz'e gönderecek

The Sun gazetesinde yer alan habere göre, kulübün Yahudi sahibi Roman Abramoviç, Polonya'da bulunan ve yüzde 90'i Yahudi olan 1.1 milyondan fazla insanın Naziler tarafından katledildiği ‘Auschwitz' kampına gezi düzenleyerek, ırkçı taraftarlarına kampta eğitim vermeyi amaçladığı bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

BUCK: PROJE, OLUMSUZ DAVRANIŞ SERGİLEYEN TARAFTARLARIN, IRKÇI TUTUMLARINI DEĞİŞTİRMELERİNDE ÖNEMLİ ROL OYNAYACAKTIR

Chelsea Başkanı Bruce Buck, projenin gerçekleşmesi halinde maç sırasında sergiledikleri davranışlar yüzünden Premier Lig'de oynanan maçları izlemekten men edilen taraftarın, tutumlarını değiştirmelerinde önemli katkısı olacağına inandığını belirtti.

"Eğer bir insani sadece men edersen, onun davranışlarını asla değiştiremezsin diyen" Buck, bu uygulamanın insanlara ne yaptıklarını düşünme ve daha iyi davranmaya teşvik edeceğini düşündüğünü aktardı.

CHELSEA, EYLÜL AYINDA OYNANAN TOTTENHAM MAÇINDA IRKÇI TEZAHURAT YAPAN TARAFTARLARINI SERT BİR DİLLE UYARARAK, CEZALANDIRMIŞTI

Chelsea, Eylül ayında Tottenham Hotspur ile oynanan maçta taraftarlarının rakipleri hakkında Yahudileri aşağılayan marşlar söylemesine yönelik bir açıklamaya yayınlayıp, taraftarlarını sert bir dille eleştirmişti.

Irkçı tezahurat yapan taraftarların, geçmişte, tribündeki kalabalık içerisinden ayıklandığını ve sonrasında 3 yıl boyunca maçlardan menedildiğini aktaran Buck, "Şimdi ise onlara yanlış yaptıklarını söyleyip, seçenek sunuyoruz. Men edilmeyi ya da kulüp yetkilileriyle birlikte zaman geçirerek neyi yanlış yaptığını anlamayı tercih edebilirler." dedi.

Tottenham kulübü, Londra'nın Yahudi toplulukları arasında desteklenen ve sevilen bir kulüp olmasından ötürü, yıllar boyunca rakip takımların taraftarları tarafından söylenen Yahudilik karşıtı olan düşmanca marşların hedefi olmuştu.