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Chelsea'ye talip olan Türk iş adamından yeni açıklama

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal harekatı sonrası Rus iş adamları ve oligarklara pek çok ülkede yaptırımlar peş peşe gelirken, Putin'e yakınlığıyla da bilinen milyarder Roman Abramovich de zora girdi. Chelsea'nin de sahibi olan Abramovich, kulübü satmaya karar verirken, Türk iş adamı Muhsin Bayrak kolları sıvadı. İngiliz devini almak için hazırlıkları tamamladıklarını belirten Bayrak, ilk temasın perşembe olacağını açıkladı ve "Londra’da Türk bayrağını dalgalandıracağız" dedi.

09 Mart 2022 Çarşamba 10:44
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Chelsea'ye talip olan Türk iş adamından yeni açıklama
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Rusya-Ukrayna savaşının başladığı ilk günden bu yana sadece Rusya'ya karşı değil, Rus iş adamları ve oligarklara da ekonomik yaptırımlar geldi. Başta ABD ve İngiltere'den peş peşe hamleler gelirken, Chlesea'nin sahibi Roman Abromivh de durumdan etkilenince kulübü satmaya karar verdi. Türk iş adamı Muhsin Bayrak da Premier Lig devini satın almak için kolları sıvadı.

GELİRİ SAVAŞ MAĞDURLARINA BAĞIŞLAYACAK

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrasında Rus oligarklar yurt dışındaki mal varlıklarını satmaya başladı. Birçok ülkenin birer birer yaptırım uygulamalarının ardından İngiltere'de yaşayan Rus milyarder Roman Abramovich’in de elindeki birçok mal varlığını satmaya başladığı öğrenildi. Premier Lig devi Chelsea’yi satma kararı alan Roman Abramovich futbol takımını satıp gelirini savaş mağdurlarına bağışlayacağını açıklamıştı.

İLK GÖRÜŞME PERŞEMBE GÜNÜ

Birçok Avrupa ülkesinde ve İngiltere’de de yatırılmaları bulunan Türk iş adamı Muhsin Bayrak, Chelsea’nin satışa çıktığını duyar duymaz düğmeye basarak takımın alınmak için girişimlerde bulundu. İlk olarak teklif veren AB Grup Holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Bayrak tüm hazırlıkları yaptıklarını, ilk temasın perşembe günü Londra’da gerçekleşeceğini belirtti.

"GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR"

Bodrum'da yaptığı dev projelerin başında duran Muhsin Bayrak konuya ilişkin soruları yanıtladı. Chelsea’yi almakta kararlı olduklarını belirten Bayrak "Biz AB Grup Holding olarak, Chelsea takımına alıcı olduk. Şu anda görüşmelerimiz devam ediyor. Perşembe günü heyetimiz Londra’da olacak ve resmi girişimleri yapmış olacağız” dedi.

"TÜRK BAYRAĞINI LONDRA'DA DALGALANDIRACAĞIZ"

Ticarette dünya çapında Türkiye’nin en güvenilir ülkeler arasında olduğunu dile getiren Bayrak “Globalde çok güçlü, şu anda 5 ülkede çok büyük işler yapıyoruz. Bizim ve Türkiye’nin, Türk iş insanlarının gücünü göstermemiz gerekiyor. Türk şirketleri dünyanın her yerinde olmalı. Türkiye çok büyük bir ülkedir. Bu kulübü de satın aldığımız zaman gerek holdingimiz için gerekse Türkiye’miz için çok büyük bir prestij olacak. Biz hesabımızı kitabımızı yaptık. Bizim ticaretimizi sarsmayacak şekilde ayarlamalarımızı yaptık ve Chelsea’ye talip olduk. Dünyada bizden başka alıcılar da var şu anda. Dünya sermayesinin en güvenilir limanı Türkiye’dir. Satın alma detaylarını açıklamayayım. Perşembe günü kamuoyu ile paylaşacağım gelişmeleri. İnşallah biz önümüzdeki 2 hafta içerisinde bütün ülkemize 85 milyon insanımıza paylaşırız. İnşallah bu takımı alırsak ülkemize armağan ediyor olacağız. Türk bayrağını Londra’da dalgalandırıyor olacağız” şeklinde konuştu. (İHA)

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