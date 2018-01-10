Choudhry: "Yönetimin kararlarını destekliyorum"

Havadis Spor'un haberine göre, Ahmet Can Tokmak ile anlaşarak yollarını ayırdıklarını; Çağatay Gürler, Gökhan Özer ve Hascan Kızmaz’ın yönetim kutulu tarafından süresiz kadro dışı bırakıldığını belirten Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü Başkanı Choudhry, “Bu durum beni biraz şaşırttı. Ancak yönetim kurulu arkadaşlarıma güveniyor ve aldıkları kararları destekliyorum. Demek ki bu futbolcular Gençlik Gücü bünyesine uygun değillerdi. Bünyemize uymayan futbolcular da bizlerin keyfini bozamaz” şeklinde konuştu.

Genç takım oyuncularına fırsat

Antrenörlüğünü Hakan Altın’ın yaptığı Gençlik Gücü genç takımında başarılı futbolcular olduğuna işaret eden Chouhry, “Öncelikle ben Çin’de iken rakip Cihangir’i yenme başarısı gösteren genç takım futbolcularımı ve hocamız Hakan Altın’ı kutlarım. Dün 3 genç futbolcumuz A takımda denendi. Umarım bu fırsattan yararlanırlar. Bu durum onlar için büyük fırsat” dedi.

Amaç spora hizmet

“Gençlik Gücü öncelikle bir spor kulübüdür” diyerek konuşmasını sürdüren Choudhry, “Bizlerin amacı özelde Gençlik Gücü’ne, genelde ülke sporuna hizmet etmektir. Galip gelmek de mağlup olmak da; şampiyon olmak da küme düşmek de var. Bu yolda yönetim, teknik kadro ve karakterli futbolcular birlikte yürüyeceğiz” şeklinde konuştu.