Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
113988
ALTIN
160.941
DOLAR
3.7992
STERLİN
5.1336
EURO
4.5520
Uçak yemeklerinin tatsız olmasının sebebi bilimsel
Uçak yemeklerinin tatsız olmasının sebebi...
Hızlı kilo vermek isteyenler protein tüketiyor
Hızlı kilo vermek isteyenler protein...
İlişkinizin kötüye gitmemesi için 8 öneri
İlişkinizin kötüye gitmemesi için 8...
Markette bile satılan o ilaç kısırlık yapıyor!
Markette bile satılan o ilaç...
Şampuanınıza bir kaşık şeker eklerseniz ne olur?
Şampuanınıza bir kaşık şeker eklerseniz...

Choudhry: "Yönetimin kararlarını destekliyorum"

Süper Lig ekibi Gençlik Gücü’nün başkanı Suma Zafer Choudhry, yurt dışından dönmesiyle birlikte açıklamalarda bulundu.

10 Ocak 2018 Çarşamba 15:10
Choudhry: "Yönetimin kararlarını destekliyorum"
banner10

Havadis Spor'un haberine göre, Ahmet Can Tokmak ile anlaşarak yollarını ayırdıklarını; Çağatay Gürler, Gökhan Özer ve Hascan Kızmaz’ın yönetim kutulu tarafından süresiz kadro dışı bırakıldığını belirten Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü Başkanı Choudhry, “Bu durum beni biraz şaşırttı. Ancak yönetim kurulu arkadaşlarıma güveniyor ve aldıkları kararları destekliyorum. Demek ki bu futbolcular Gençlik Gücü bünyesine uygun değillerdi. Bünyemize uymayan futbolcular da bizlerin keyfini bozamaz” şeklinde konuştu.

Genç takım oyuncularına fırsat

Antrenörlüğünü Hakan Altın’ın yaptığı Gençlik Gücü genç takımında başarılı futbolcular olduğuna işaret eden Chouhry, “Öncelikle ben Çin’de iken rakip Cihangir’i yenme başarısı gösteren genç takım futbolcularımı ve hocamız Hakan Altın’ı kutlarım. Dün 3 genç futbolcumuz A takımda denendi. Umarım bu fırsattan yararlanırlar. Bu durum onlar için büyük fırsat” dedi.

Amaç spora hizmet

“Gençlik Gücü öncelikle bir spor kulübüdür” diyerek konuşmasını sürdüren Choudhry, “Bizlerin amacı özelde Gençlik Gücü’ne, genelde ülke sporuna hizmet etmektir. Galip gelmek de mağlup olmak da; şampiyon olmak da küme düşmek de var. Bu yolda yönetim, teknik kadro ve karakterli futbolcular birlikte yürüyeceğiz” şeklinde konuştu.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeşilova çalışmalara start verdi
Yeşilova çalışmalara start verdi
Yeniler ısındı
Yeniler ısındı
Fikstür çekiliyor
Fikstür çekiliyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim