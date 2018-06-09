Cihangir, Davulcu ile devam ediyor

Havadis Spor'un haberine göre, 2017-2018 futbol sezonunda Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası şampiyonu olan Cihangir, başarılı teknik adamı Toygar Davulcu ile yola devam ediyor.

Son 3 sezondur Cihangir’i çalıştıran Toygar Davulcu ile Cihangir yönetimi yeni sezon öncesinde dün sabah bir araya geldi ve 2018-2019 sezonu için taraflar her konuda anlaşma sağladı.

Geçtiğimiz sezon Süper Ligin ilk devresinde istenilen performansa ulaşamayan ancak devre arasında yapılan önemli transferler ile ikinci devrede çıkışa geçen Cihangir, sezonu 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 43 puan toplayıp 8. sırada noktalamıştı.

Sezon içerisinde ligdeki şampiyonluk hedefinden uzak kalan Cihangir, rotasını Kıbrıs Kupası’na çevirmiş ve tüm rakiplerini bir bir eleyerek finalde de Mağusa Türk Gücü’nü 3-1 mağlup edip Toygar Davulcu nezaretinde tarihinin ilk Kıbrıs Kupası şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Cihangir’e tarihi bir şampiyonluk kazandıran Davulcu, yeni sezonda da takımın başında olacak ve kırmızı lacivertlilere bu kez tarihinin ilk Süper Lig şampiyonluğunu yaşatmak için çaba harcayacak.