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Cihangir, GG’ye patladı: 5-0

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Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Cihangir ilk devrenin son haftasında konuk ettiği Gençlik Gücü’nü gol yağmuruna tuttu

31 Aralık 2017 Pazar 15:05
Cihangir, GG’ye patladı: 5-0
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Havadis Spor'un haberine göre, K-PET Süper Lig’in 15. haftasında Cihangir konuk ettiği Gençlik Gücü’nü 5-0’lık farklı skorla mağlup etti. Karşılaşmada Cihangir’in gollerini Derviş (kendi kalesine), Marius, Offor ve penaltılardan Nurettin ile Kalifa kaydetti. Bu sonuçla GG 17 puanda kalırken ligde derin bir nefes alan Cihangir ilk devreyi 16 puanla kapattı.

Maçın önemli anları

Dk.8: Sağdan ceza alanına yapılan ortada Derviş ters kafa vuruşuyla topu kendi ağlarına yolladı. (1-0).

Dk.17: Nurettin’in kullandığı köşe vuruşunda Marius kafayla topu filelere gönderdi. (2-0)

Dk.39: Offor ceza alanı içinde kaleci Ferhat’ın müdahalesine rağmen topu ağlarla buluşturdu. (3-0).

Devre 3-0 ev sahibi takım üstünlüğünde geçildi.

Dk.47: Soldan ceza alanına giren Doğan’ın pasında Ali topa elle müdahale etti ve penaltı kararı çıktı. Penaltıyı Nurettin gole çevirdi. (4-0)

Dk.64: Gökhan’ın ceza alanı içinde Mete’yi düşürmesiyle kazanılan penaltı atışını bu kez Kalifa filelere gönderdi: (5-0)

Karşılaşma 5-0 Cihangir’in galibiyetiyle sona erdi.

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Son Güncelleme: 31.12.2017 15:08
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