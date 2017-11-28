Havadis Spor'un haberine göre, U21 Süper Ligi’nde 10. hafta tamamlanırken Cihangir açık ara farkla yenilgisiz liderliğini sürdürdü. Ligin 10. haftasında oynanan 8 karşılaşmada toplam 30 gol atıldı. Ev sahibi takımlarının fire vermediği haftada 8 takım da kendi sahasında galibiyete ulaştı. Lider Cihangir konuk ettiği Ozanköy’ü 4-0 mağlup ederek puanını 28’e çıkardı ve takipçileriyle arasındaki farkı da iyice açtı. Haftaya ikinci sırada giren Küçük Kaymaklı deplasmanda Mağusa Türk Gücü’ne 2-0 kaybetti ve dördüncü sıraya geriledi. Haftayı galip tamamlayan ekiplerden Baf Ülkü Yurdu ikinci sıraya çıkarken Gençlik Gücü de averajla üçüncü sırada yer aldı.
Cihangir koşar adım
U21 Süper Ligi’nde 10. hafta tamamlanırken Cihangir açık ara farkla yenilgisiz liderliğini sürdürdü.
28 Kasım 2017 Salı 15:13