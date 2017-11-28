Cihangir koşar adım

Havadis Spor'un haberine göre, U21 Süper Ligi’nde 10. hafta tamamlanırken Cihangir açık ara farkla yenilgisiz liderliğini sürdürdü. Ligin 10. haftasında oynanan 8 karşılaşmada toplam 30 gol atıldı. Ev sahibi takımlarının fire vermediği haftada 8 takım da kendi sahasında galibiyete ulaştı. Lider Cihangir konuk ettiği Ozanköy’ü 4-0 mağlup ederek puanını 28’e çıkardı ve takipçileriyle arasındaki farkı da iyice açtı. Haftaya ikinci sırada giren Küçük Kaymaklı deplasmanda Mağusa Türk Gücü’ne 2-0 kaybetti ve dördüncü sıraya geriledi. Haftayı galip tamamlayan ekiplerden Baf Ülkü Yurdu ikinci sıraya çıkarken Gençlik Gücü de averajla üçüncü sırada yer aldı.