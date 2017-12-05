Cihangir’i durduramıyorlar

Havadis Spor'dan Okan Karademir'in haberine göre, U21 Süper Ligi’nde 11. hafta tamamlandı. Ligin 11. haftasında oynanan 8 karşılaşmada toplam 35 gol atıldı. 1 maçın beraberlikle sonuçlandığı haftada 5 takım deplasmanda 3 puanın sahibi olurken sadece 1 takım evinde galibiyete ulaşabildi. Cihangir deplasmanda Yeni Boğaziçi’ni 3-1’le geçerek en yakın takipçisinin 9 puan önünde yenilgisiz liderliğini sürdürdü. İkinci sıradaki Baf Ülkü Yurdu deplasmanda Merit Alsancak Yeşilova’yı 6-2, üçüncü sıradaki Gençlik Gücü de deplasmanda Yalova engelini 3-1’lik skorla aşarak yerlerini korudu. GAÜ Çetinkaya evinde Lefke’yi 9 – 0, Yenicami de deplasmanda Binatlı’yı 7-0 yenerek haftanın en farklı skorlarına imza attılar.