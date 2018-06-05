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Cimnastikçilerimiz 3.oldu

Minik Erkekler Kategorisi 1. Etabında takım sıralamasında 23 takım içerisinde üçüncü olmayı başardı.

05 Haziran 2018 Salı 09:49
Cimnastikçilerimiz 3.oldu

BRT Spor'un haberine göre, Ankara’da düzenlenen Cimnastik Ligi’ne katılan ülkemiz sporcuları, Minik Erkekler Kategorisi 1. Etabında takım sıralamasında 23 takım içerisinde üçüncü olmayı başardı.

Takımın atrenörlüğünü Mustafa Erbulut, yardımcı asistanlığını ise Yusuf Uçar yaptı. Genel tasnifte 100 sporcu içerisinde: Kaan Öztürk (Altıncı), Deniz Emre Şafak (On birinci), Mehmet Karsu (On dokuzuncu), Eren Alış (Kırt dördüncü)

Alet Sıralaması: Kaan Öztürk (Mantar Aletinde (Beşinci)), (Barfiks Aletinde (Üçüncü)), Mehmet Karsu (Mantar aletinde (Altıncı), Barfiks aletinde (Altıncı), Atlama masasında (İkinci))

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