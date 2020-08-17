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Çin’de espor dünya kupası yapıldı, 350 milyon kişi online izledi

Akıllı telefon dünyasında e-spor olarak adlandırılan Honor of Kings dijital oyunun dünya kupası, Çin’de yapıldı. Çinli yetkililer yaklaşık 350 milyon kişinin internet üzerinden izlediğini açıkladı.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 15:35
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Çin’de espor dünya kupası yapıldı, 350 milyon kişi online izledi

Mobil e-spor olarak en çok öne çıkan oyunlardan biri olan Honor of Kings Dünya Kupası, Çin’de oynandı. E-spor olarak platformlarda oyuncular sanal liglerde mücadele ediyor ve bir arenada bir araya gelip akıllı telefonlarıyla dünya kupası olarak adlandırılan finallerde yarışıyor. 

HIZLA BÜYÜYEN SEKTÖR

Mobil e-spor alanı, son yıllarda gelişme gösteren ve hızla büyüyen bir sektör özelliği taşıyor. Bilgisayar ve konsol oyunlarından farklı olarak, her yerde ve her zaman oynanabilen mobil e-spor oyunları oyun dünyasını vazgeçilmez kılıyor. 

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Espor
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