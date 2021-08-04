Künye
Kıbrıs 34
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu operasyonu; Kokainle yakalandı
Uyuşturucu operasyonu; Kokainle yakalandı
Güney merkezli uyuşturucu karteline, “Ahtapot” operasyonu
Güney merkezli uyuşturucu karteline, “Ahtapot”...
Kargoyla 3 buçuk kilo uyuşturucu getirttiler
Kargoyla 3 buçuk kilo uyuşturucu...
‘Uyuşturucu satma ve ithaline’ 3 yıl hapis
‘Uyuşturucu satma ve ithaline’ 3...
Adam kaçırma , soygun, darp
Adam kaçırma , soygun, darp

City, İngiltere futbol tarihine de adını yazdıracak

Manchester City, Aston Villa'yla Jack Grealish'in transferi için anlaşma sağladı. Premier Lig devi, İngiliz futbolcu için ödeyeceği 100 milyon poundla tüm rekorları altüst edecek.

04 Ağustos 2021 Çarşamba 21:32
30 Okunma
City, İngiltere futbol tarihine de adını yazdıracak

 The Telegraph'ın haberine göre; Manchester City, Grealish'in transferi için 100 milyon pound (117.5 milyon euro) bonservis bedeli ödeyecek. Galli futbolcu Gareth Bale'in 85 milyon pounda Real Madrid'e transferini geçecek olan Grealish için bir Britanyalı oyuncuya ödenen en yüksek bonservis bedeli verilecek. İngiliz devi, bu transferle kulüp rekoru kırarken Manchester United'ın Paul Pogba'ya ödediği 105 milyon euro'yu da geçerek İngiliz futbol tarihinin en pahalı transferine imza atmış olacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe'de Caner Erkin ve Sinan Gümüş kadro dışı bırakıldı
Fenerbahçe'de Caner Erkin ve Sinan Gümüş kadro dışı bırakıldı
DAÜ'lü Ese olimpiyatlarda kürsüde
DAÜ'lü Ese olimpiyatlarda kürsüde
Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz yurda döndü
Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz yurda döndü
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim