City, İngiltere futbol tarihine de adını yazdıracak

The Telegraph'ın haberine göre; Manchester City, Grealish'in transferi için 100 milyon pound (117.5 milyon euro) bonservis bedeli ödeyecek. Galli futbolcu Gareth Bale'in 85 milyon pounda Real Madrid'e transferini geçecek olan Grealish için bir Britanyalı oyuncuya ödenen en yüksek bonservis bedeli verilecek. İngiliz devi, bu transferle kulüp rekoru kırarken Manchester United'ın Paul Pogba'ya ödediği 105 milyon euro'yu da geçerek İngiliz futbol tarihinin en pahalı transferine imza atmış olacak.