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Çocuk Fitnesciler Belgrad’ta yarışacak

Çocuk Fitnesciler KKTC’yi WFF FIT-KIDS Balcan Şampiyonasında temsil edecek.

11 Ekim 2018 Perşembe 13:46
Çocuk Fitnesciler Belgrad’ta yarışacak

Sırbistan’ın Başkenti Belgrad’da 12-14 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Uluslararası WORLD FITNESS FEDERATIONS FIT-KIDS Şampiyonası’nda Nev Fitness ekibinden 3 sporcu KKTC adına yarışacak.

Kafile Bakanlığını Federasyon Başkanı ve Uluslararası hakem Ali Dahlameroğlu yaparken, kafilenin antrenörlüğünü Antrenör ve Uluslararası hakem Neval Çelebioğlu Akgürgen yapacak.

2017 yılında toplam 9 Türkiye Şampiyonluğu, 14 Dünya Şampiyonluğu, 6 Avrupa Şampiyonluğu ve 8 Balkan Şampiyonluğu gibi olağanüstü bir başarı elde eden Nev Cocuk Fitness Milli Takımı disiplinli ve sistemli çalışmakla neler başarılabilineceğini adamız sporcularına kanıtladı.

Başarılı sporculardan oluşan takım Belgrad’da düzenlenecek olan WORLD FITNESS FEDERATIONS FIT-KIDS Şampiyonası’nda şampiyonluk hedefliyor.

Kafilede yer alan sporcular şöyle:

İrem Kadan (8 yaş Dünya Şampiyonu)

Almira Akacan (9 yaş Avrupa Şampiyonu)

Ayten Öztumen (10 yaş Avrupa Şampiyonu)

BRTK

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Son Güncelleme: 11.10.2018 13:49
Anahtar Kelimeler:
HaberSporWFF FIT-KIDS Balcan ŞampiyonasıKKTCÇocuk Fitnesciler
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