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Çocuk,Stone'a dur dedi!

Lefkoşa Darts Birliği Lokali’nde gerçekleştirilen müsabakalarla Ferdi Darts Şampiyonası’nın altıncı ayağı yapıldı.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 09:23
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Çocuk,Stone'a dur dedi!

Lefkoşa Darts Birliği Lokali’nde gerçekleştirilen müsabakalarla Ferdi Darts Şampiyonası’nın altıncı ayağı yapıldı.

Gerçekleştirilen müsabakaların final maçında Tony Stone ile karşılaşan Elmas Çocuk altıncı ayağın şampiyonu oldu.

Ferdi Darts Şampiyonası’nın üçüncülük dördüncülük maçındaysa karşılaşan Hüseyin Moda rakibi Murat Çınaroğlu’nu mağlup ederek üçüncülüğü elde etti.

Lefkoşa Darts Birliği tarafından düzenlenen sekiz ayaklı Ferdi Darts Şampiyonası’nın altıncı ayak müsabakalarında Elmas Çocuk şampiyon oldu. 
 

Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa Darts Birliği
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