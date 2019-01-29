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CONIFA Avrupa Kupası 2019’da KKTC yok

CONIFA Avrupa Kupası 2019’un kuraları dün çekildi.

29 Ocak 2019 Salı 13:11
CONIFA Avrupa Kupası 2019’da KKTC yok

12 takımın mücadele edeceği kupada KKTC bu yıl yer almıyor.

CONIFA Avrupa Kupası 2019’un kuraları dün Krakow’da çekildi. 12 takımın mücadele edeceği kupada KKTC bu yıl yer almıyor. Avrupa genelinde 30 milyon kişiyi temsil eden on iki takım, Haziran ayında Artsakh’da gerçekleşecek olan üçüncü CONIFA Avrupa Futbol Şampiyonası’nda mücadele edecek.

Turnuvanın Ermenistan’da olacak olmasından dolayı KTFF turnuvaya katılmama kararı aldığı öğrenildi.

CONIFA Avrupa Kupası 2019 Gruplar şöyle oluştu:

Birinci Grup

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Artsakh, Sapmi, Luhansk

İkinci Grup

Abhazya, Nice İlçesi, Çam

Üçüncü Grup

Padania, Donetsk, Sardunya

Dördüncü Grup

Szekely, Land Batı Ermenistan, Güney Osetya

BRTK

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CONIFACONIFA Avrupa KupasıKKTCSporHaberGündemKıbrıs
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