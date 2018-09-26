Coutinho için 270 milyon avro!

2018 Dünya Kupası'nda çeyrek finalde havlu atan Brezilya'da Philippe Coutinho gösterdiği performansla bir kez daha göz doldurdu.

Mundo Deportivo'ya göre; Paris Saint-Germain, Neymar'dan sonra transfer rekorunu bir kez daha kırmaya hazırlanıyor. Habere göre Fransız devi Coutinho için Barcelona'ya 270 milyon avroluk teklif yaptı.

Coutinho'nun sözleşmesinde 400 milyon avroluk serbest kalma ücreti bulunurken PSG, oyuncunun menajerine teklifi iletti.

Transferin gerçekleşmesi zor

Ancak haberin aksine Paris ekibi UEFA'nın transfer radarına takılmış durumda. UEFA, geçtiğimiz günlerde Paris Saint-Germain'in Finansal Fair-Play soruşturmasını tekrar inceleyeceğini duyurmuştu. 222 milyon avro bonservis bedeliyle Neymar ve toplam bedeli 180 milyon avroyu bulan Kylian Mbappe transferleriyle dikkat çeken PSG'nin bu bağlamda Coutinho hayali biraz zor görünüyor.

2018'in Ocak ayında Liverpool'dan 160 milyon avro karşılığında Barcelona'ya transfer olan 26 yaşındaki Coutinho'nun 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.