Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
93274
ALTIN
245.635
DOLAR
6.3775
STERLİN
8.2624
EURO
7.3714
Depresyondan Korunmak İçin Düzenli Hareket Edin
Depresyondan Korunmak İçin Düzenli Hareket...
Bu Öneriler İle Yaşlanmayı Durdurun!
Bu Öneriler İle Yaşlanmayı Durdurun!
Google'dan akıllı saat bekleyenlere kötü haber
Google'dan akıllı saat bekleyenlere kötü...
Uzmanlar uyarıyor: "Sağlığınız için balık tüketin!"
Uzmanlar uyarıyor:
Ferrari 488 Pista Spider tanıtıldı
Ferrari 488 Pista Spider tanıtıldı

Cristiano Ronaldo, 100 Bin Kişinin Ölümüne Engel Olmak İçin 123 Milyon TL Bağışladı

09 Eylül 2018 Pazar 16:00
Cristiano Ronaldo, 100 Bin Kişinin Ölümüne Engel Olmak İçin 123 Milyon TL Bağışladı

Juventus'ta forma giyen Cristiano Ronaldo, Pakistan'da her yıl "kirli sular" nedeniyle 100 bin kişinin ölümüne engel olmak için tek kalemde 123 milyon TL bağışladı.

İtalyan ekibi Juventus'ta forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, bir kez daha gönülleri fethetti.

Daha önce Filistinlilere verdiği destekle Müslüman dünyasının takdirini kazanan Portekizli futbolcu, bu kez Pakistan için seferber oldu.

TEK KALEMDE 123 MİLYON TL BAĞIŞLADI

Pakistan'da her yıl 10 bin insanın "kirli sular" nedeniyle hayatını kaybetmesi nedeniyle Ronaldo, 15 milyon sterlin (Yaklaşık olarak 123 milyon TL) bağışladı. 33 yaşındaki futbolcu, bu hareketiyle sosyal medyada büyük övgü aldı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Cristiano RonaldoHaberDünya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cristian Baroni, KKTC takımlarından Yeşilova’ya transfer oldu
Cristian Baroni, KKTC takımlarından Yeşilova’ya transfer oldu
Mesut Özil: Zidane benim için diğer herkesin üzerinde
Mesut Özil: Zidane benim için diğer herkesin üzerinde
Türk basketbolunun acı kaybı...
Türk basketbolunun acı kaybı...

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim