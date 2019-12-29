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Cristiano Ronaldo'dan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı

29 Aralık 2019 Pazar 12:45
Cristiano Ronaldo'dan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı

Bir reklam filmi için Youtuber Berkcan Güven ile bir araya gelen ve onunla röportaj yapan Juventus'un Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo çok çarpıcı itiraflarda bulundu. Real Madrid'de oynadığı dönem, İstanbul'da Galatasaray karşı mücadele etme şansı bulan Ronaldo o maçı unutamadığını belirtti.

Merih Demiral için ayrı bir parantez açan Cristano Ronaldo, 'Çok iyi bir oyuncu' ifadelerini kullandı. Dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilen Cristiano Ronaldo; Türkiye, Galatasaray ve Merih Demiral'la alakalı çarpıcı açıklamalar yaptı.

Ünlü Türk Youtuber Berkcan Güven'in kanalına konuk olan Ronaldo, Türkiye'yi ve insanlarını çok sevdiğini belirtti.

"GALATASARAY İLE OYNADIĞIMIZ GÜNÜ UNUTAMIYORUM"

Galatasaray'la oynadıkları maçtaki atmosferden çok etkilendiğini söyleyen Portekizli yıldız, "Ben seyahat etmeyi seven bir insanım. Ve tabii ki Türkiye'yi iyi biliyorum. Hem Türkiye'de arkadaşlarım var hem de İstanbul ve Bodrum'da birçok kez bulundum, tatil yaptım. Türkiye'ye her gittiğimde, en çok insanların Cristiano'ya olan sevgilerini hissediyorum. İnsanların beni sevdiğini hissediyorum. Türkiye'de beni destekleyen çok insan olduğunu biliyorum ve bu çok iyi. Türkiye'de oynamak hep güzel. Galatasaray ile oynadığımız günü unutmuyorum. Stattaki tutku çok büyüktü" dedi.

MERİH'E ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Juventus'tan takım arkadaşı olan milli futbolcumuz Merih Demiral'ı çok beğendiğini söyleyen Ronaldo, "Merih Demiral çok iyi bir oyuncu. Agresif, güçlü ve ciddi. Ama bir yandan da çok iyi bir çocuk. Çok rahat ve çok eğlenceli bir adam. Türk oyuncular hakkında düşündüğüm şey, çok profesyonel oldukları. Hem iyi hem de profesyonel oyuncular. Ama bir yandan da çok iyi bir çocuk, eğlenceli bir adam. Hepsi her zaman iyiler. Profesyonel ve iyi insanlar" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Cristiano RonaldoGalatasarayTürkiyeYoutuber Berkcan GüvenSporHaber
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