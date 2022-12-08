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Cristiano Ronaldo, Portekiz'i karıştırdı! Bavullarını topladı, ayrılık tehdidi

2022 Katar Dünya Kupası'nda Portekiz, İsviçre'yi 6-1 gibi bir skorla mağlup etse bile müsabakaya yedek başlayan Ronaldo gündem oldu. Mücadele sonrasında Portekiz basınından gelen iddiaya göre Ronaldo'nun kampta kriz çıkardığı ve ayrılmakla tehdit ettiği belirtildi.

08 Aralık 2022 Perşembe 19:00
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Cristiano Ronaldo, Portekiz'i karıştırdı! Bavullarını topladı, ayrılık tehdidi



2022 Dünya Kupası'nda Portekiz ile İsviçre çeyrek finale çıkmak için kozlarını paylaştı. Portekiz, rakibini farklı mağlup ederken maçın en çok konuşulan ismi yedek bırakılan Ronaldo oldu. Portekizli ismin kampta kriz çıkardığı ve ayrılmakla tehdit ettiği iddia edildi.

"BENİ ÇIKARMAK İÇİN ACELE EDİYORSUN"
Portekiz basınında Ronaldo ve teknik direktör Santos arasındaki anlaşmazlığın Kore maçında patlak verdiği öne sürüldü. İkili arasındaki ilk anlaşmazlığın Güney Kore maçında yaşandığı kaydedilen haberde, "Maç 1-1 iken, Fernando Santos hamle yapmaya karar verdi. Cristiano Ronaldo'yu kenara alan Santos'a 'Beni çıkarmak için acele ediyorsun' dedi" ifadeleri kullanıldı.

Santos, İsviçre maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında, "Cristiano'nun değiştirilirken görüntülerini gördüm ve tepkisini hiç beğenmedim. Ancak bu sorunları aramızda çözeceğiz ve İsviçre maçını düşüneceğiz" demişti.

RONALDO YEDEK KULÜBESİNDE
Cristiano Ronaldo, Portekiz formasıyla EURO 2008'deki İsviçre maçından bu yana ilk kez majör turnuvalarda bir maça yedek kulübesinde başladı. Portekiz, o maçta İsviçre'ye 2-0 mağlup olmuştu. Portekiz basınında yer alan haberde, Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos'un Ronaldo'yu savunma kurgusuna uymadığı için yedek bıraktığı öne sürüldü. Ronaldo'nun özellikle savunma çizgisini bozduğunun altı çizildi.

TRİBÜNLER COŞTU
Maça yedek kulübesinde başlayan Ronaldo, 73. dakikada oyuna dahil olurken tribünler adeta coştu. Tribünler yıldız futbolcuya büyük destek verirken Pepe oyundan çıkmamasına rağmen kaptanlık pazubandını Ronaldo'ya verdi.

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