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Cumhurbaşkanı Tatar, Erten Gazi İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anadolu Efes basketbol takımı oyuncusu Kıbrıslı Türk sporcu Erten Gazi ile çevrim içi görüşme yaptı.

09 Haziran 2021 Çarşamba 13:40
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Cumhurbaşkanı Tatar, Erten Gazi İle Görüştü

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre görüşmede, Kıbrıslı Türklere uygulanan ambargolara rağmen başarılı sporcuların olmasından ve Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinin duyurulabilmesinden gurur duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti adına Anadolu Efes Basketbol Takımı’nın büyük başarılara imza attığını kaydetti.  

Cumhurbaşkanı Tatar, 2020-2021 sezonunun şampiyonu olan Anadolu Efes takımına ve antrenörlerine selam ve sevgilerini ileterek, Erten Gazi’yi kutladı ve başarılarının devamını diledi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı da hazır bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarAnadolu EfesErten Gazi
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