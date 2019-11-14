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Cumhuriyet Kupası maçları tamamlandı, takımlara kupa ve madalyaları verildi

14 Kasım 2019 Perşembe 11:44
Cumhuriyet Kupası maçları tamamlandı, takımlara kupa ve madalyaları verildi

Cumhuriyet Meclisi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupası maçları tamamlandı, takımlara kupa ve madalyaları verildi.
Yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay turnuvaya katkı koyan tüm takımlara teşekkür etti, dostlukla kardeşlikle geçen iki gün yaşadıklarını söyledi.
Sporun birleştirici ruhunun her şeyin ötesinde olduğunu vurgulayan Uluçay, birliktelikle ambargolar konusunda dünyaya mesaj verildiğini de belirtti.
İkinci gün oynanan karşılaşmalarda KKTC Master Takımı İngiltere Türk Toplumu Master Takımını 4-1, Cumhuriyet Meclisi Takımı da Türkiye’den Kocaeli Master Takımını 6-0 mağlup etti. 

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Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Kupası
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