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Cumhuriyet Stadyumu ışıklandırıldı

Çevre düzenlemesi ve aydınlatma projesi tamamlanan İskele Cumhuriyet Stadyumu açılış gecesini bekliyor.

25 Ocak 2018 Perşembe 10:47
Cumhuriyet Stadyumu ışıklandırıldı
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BRT Spor'un haberine göre, Yenilenmiş ve ışıklandırılmış haliyle faaliyete geçecek olan İskele Cumhuriyet Stadyumunda çalışmalar tamamlandı. Ligin on yedinci haftasında oynanacak olan Gençler Birliği – Yenicami karşılaşması ile birlikte ilk gece maçına ev sahipliği yapacak olan İskeleCumhuriyet Stadyumunun aydınlatma projesi ile birlikte yapılan çevre düzenlemesi sonrasında 2 Şubat Cuma akşamı oynanacak olan karşılaşma ile birlikte yenilenmiş kimliği ile hizmete girecek.

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