BRT Spor'un haberine göre, Yenilenmiş ve ışıklandırılmış haliyle faaliyete geçecek olan İskele Cumhuriyet Stadyumunda çalışmalar tamamlandı. Ligin on yedinci haftasında oynanacak olan Gençler Birliği – Yenicami karşılaşması ile birlikte ilk gece maçına ev sahipliği yapacak olan İskeleCumhuriyet Stadyumunun aydınlatma projesi ile birlikte yapılan çevre düzenlemesi sonrasında 2 Şubat Cuma akşamı oynanacak olan karşılaşma ile birlikte yenilenmiş kimliği ile hizmete girecek.
Cumhuriyet Stadyumu ışıklandırıldı
Çevre düzenlemesi ve aydınlatma projesi tamamlanan İskele Cumhuriyet Stadyumu açılış gecesini bekliyor.
25 Ocak 2018 Perşembe 10:47