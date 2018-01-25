Cumhuriyet Stadyumu ışıklandırıldı

BRT Spor'un haberine göre, Yenilenmiş ve ışıklandırılmış haliyle faaliyete geçecek olan İskele Cumhuriyet Stadyumunda çalışmalar tamamlandı. Ligin on yedinci haftasında oynanacak olan Gençler Birliği – Yenicami karşılaşması ile birlikte ilk gece maçına ev sahipliği yapacak olan İskeleCumhuriyet Stadyumunun aydınlatma projesi ile birlikte yapılan çevre düzenlemesi sonrasında 2 Şubat Cuma akşamı oynanacak olan karşılaşma ile birlikte yenilenmiş kimliği ile hizmete girecek.