Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Dünyanın en büyük kuşu keşfedildi!
Dünyanın en büyük kuşu keşfedildi!
Kanserden korunmak için güçlü bir bağışıklık sistemi şart!
İşte vücudumuzdaki bağışıklığı artıran besinler
Steam'in arayüzü değişiyor!
Steam'in arayüzü değişiyor!
Görevini uzayda tamamlayan insansı robot dünyaya döndü
"Fyodor" dünyaya döndü
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz annesi oldu
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz...

Cüneyt Çakır, Chelsea-Valencia maçını yönetecek

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda 17 Eylül Salı günü İngiltere'nin Chelsea ekibi ile İspanya temsilcisi Valencia arasında oynanacak ilk hafta maçını yönetecek.

15 Eylül 2019 Pazar 16:54
Cüneyt Çakır, Chelsea-Valencia maçını yönetecek

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Hüseyin Göçek olacak.

Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Mete Kalkavan, Asistan Video Yardımcı Hakem (AVAR) olarak da Ali Palabıyık görev alacak.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Cüneyt Çakır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş’ta savunma çökerken santrfor sıkıntısı büyüyor
Beşiktaş’ta savunma çökerken santrfor sıkıntısı büyüyor
KKTC futbol liglerinde günün sonuçları
KKTC futbol liglerinde günün sonuçları
Potada dünyanın en büyüğü belli oluyor
Potada dünyanın en büyüğü belli oluyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim