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Daireler finale kilitlendi

06 Ekim 2019 Pazar 09:39
Daireler finale kilitlendi

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve merhum iş insanı spor dostu Hasan Ramadan Cemil adına organize edilen Devlet daireleri arası halı saha futbol turnuvasında sıra finale geldi.

Yaklaşık 1 aydır Gönyeli Halı Sahası’nda devam eden ve 13 takımın iki ayrı grupta mücadele ettiği turnuvada yarı final maçları Cuma gecesi oynandı ve finale yükselenler belli oldu.

Deneyimli emekli hakem Mehmet Malek’in düdük çaldığı yarı final maçlarında ilk olarak Merkezi Cezaevi ile Tarım Bakanlığı karşı karşıya geldi. Başabaş mücadelenin izlendiği karşılaşmada Merkezi Cezaevi takımı ikinci devrede skor üstünlüğünü eline geçirdi ve maçı 9-5 kazanarak ilk finale yükselen takım oldu. Yarı final ikinci maçında ise Polis Genel Müdürlüğü ile Devlet Hastanesi takımları karşılaştı. Devlet Hastanesi takımı maça hızlı başladı ve ilk bölümü 1-0 galip geçti. Daha sonra kontrolü eline alan Polis takımı rakibini 11-2’lik skorla mağlup ederek adını finale yazdırdı.

FİNAL 8 EKİM SALI

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda üçüncülük ve final maçları 8 Ekim Salı akşamı yine Gönyeli Halı Sahası’nda olacak. Her yıl yüzlerce sporseverin izlediği final gecesinde ilk olarak üçüncülük karşılaşması yapılacak. Saat 19.00’da oynanacak üçüncülük maçının ardından saat 20.00’da şampiyonluk maçı başlayacak ve maçlar sonunda ödül töreni gerçekleşecek. Ödül töreninde dereceye giren takımlara ve hakemlere kupa madalyaları yanında Ramadan Cemil İşletmeleri her yıl olduğu gibi değerli ödüller dağıtacak.

Final programı şöyle:

8 Ekim Salı

Saat 19.00: Tarım Bakanlığı – Devlet Hastanesi (3.lük maçı)

Saat 20.00: Polis Genel Müdürlüğü-Merkezi Cezaevi (Final maçı)

BRTK

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Anahtar Kelimeler:
Halı Saha Futbol TurnuvasıDevlet DaireleriSporHaberGündemKıbrıs
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