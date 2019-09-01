Daireler Hasan Ramadan Cemil için top başı yapıyor

KKTC’deki Bakanlıklar ve Devlet Daireleri’nin katılımı ile her yıl geleneksel olarak düzenlenen halı saha futbol turnuvası bu yıl da Hasan Ramadan Cemil anısına gerçekleşiyor.

Geleneksek turnuvanın 9’uncusu bugün (2 Eylül Pazartesi) Gönyeli’de oynanacak maçlarla başlıyor. Merhum iş insanı ve sporsever Hasan Ramadan Cemil adına 5’inci kez gerçekleşecek turnuvada bu yıl 13 takım iki farklı grupta mücadele edecek.

2011 yılında dönemin Maliye Bakanı ve şimdiki Başbakan Ersin Tatar’ın girişimleri ile İbrahim Özsoy tarafından organize edilmeye başlanan turnuva, 2015 yılından beridir Hasan Ramadan Cemil adına düzenleniyor.

Yenilenmiş haliyle Gönyeli Halı Sahası’nda gerçekleşecek turnuvada maçlar Pazartesi-Salı ve Perşembe akşamları oynanacak. Turnuvada grup karşılaşmalarının 26 Eylül Perşembe tamamlanması programlandı. 1 Ekim Salı Çeyrek final, 4 Ekim Cuma yarı final maçlarının oynanacağı Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda üçüncülük ve şampiyonluk maçlarının 8 Ekim Salı oynanması planlandı.

İLK MAÇLARI OYNANIYOR

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası 2019 bu akşam (2 Eylül Pazartesi) oynanacak 3 maçla başlayacak.

Turnuvada gruplarda yer alacak takımlar ve ilk hafta programı şöyle:

A GRUBU = Devlet Hastanesi, KIBTEK, Polis Genel Müdürlüğü, İhtiyat Sandığı, Gelir ve Vergi Dairesi, Devlet Piyangoları.

B GRUBU = Din İşleri Dairesi, Merkezi Cezaevi, KKTC Meclis, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Sayıştay, Telefon Dairesi.

2 EYLÜL PAZARTESİ

B GRUGU

Saat 20.00: KKTC Meclis - Tarım Bakanlığı

Saat 21.00: Din İşleri Dairesi - Sayıştay

Saat 22.00: Merkezi Cezaevi - Telefon Dairesi

Turizm ve Çevre Bk. – BAY

3 EYLÜL SALI

A GRUBU

Saat 20.00: KIBTEK - İhtiyat Sandığı Dairesi

Saat 21.00: Devlet Hastanesi - Gelir ve Vergi Dairesi

Saat 22.00: Polis Genel Müdürlüğü - Devlet Piyangosu

5 EYLÜL PERŞEMBE

B GRUBU

Saat 20.00: Sayıştay - Merkezi Cezaevi

Saat 21.00: Telefon Dairesi - KKTC Meclis

Saat 22.00: Turizm ve Çevre Bk. - Din İşleri Dairesi

Tarım Bakanlığı - BAY