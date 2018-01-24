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Dartsta heyecan sürüyor

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne 11’inci hafta maçlarıyla devam edildi.

24 Ocak 2018 Çarşamba 12:11
Dartsta heyecan sürüyor
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BRT Spor'un haberine göre, Dokuz takımın mücadele verdiği ligin 11’inci haftasını LEGEND, Dikmen Gençlik Merkezi (DİGEM) ve Dağyolu galip kapattı.

Lider LEGEND, Gönyeli Avcılık Atıcılık deplasmanından 9-7’lik skorla galip gelerek puanını 28’e yükseltti. DİGEM, Yenicami’yi, Dağyolu Lefkoşa Spor Birliği’ni 12-4’lük skorlarla geçti.

Güzelyurt Darts Birliği ile Minareliköy arasındaki maç 8-8 eşitlikle sona erdi.

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin 11’inci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Gönyeli Av.At.-LEGEND: 7-9
DİGEM-Yenicami: 14-2
Lefkoşa Spor Birliği-Dağyolu: 2-14
Güzelyurt Darts B.-Minareliköy: 8-8
Vadili Darts Derneği (bay)

Efes Pilsen Darts Süper Lig Puan Durumu
Takımlar O G B M A Y P AV
1.LEGEND 10 9 1 0 107 53 28 54
2.DİGEM 10 8 0 2 106 54 24 52
3.Gönyeli Av.At. 9 5 2 2 80 64 17 16
4.Dağyolu 10 5 2 3 85 75 17 10
5.Minareliköy 10 5 1 4 81 79 16 2
6.Güzelyurt Darts Birliği 10 3 3 4 83 77 12 6
7.Yenicami 10 3 1 6 74 86 10 -12
8.Lefkoşa Spor Birliği 10 1 0 9 42 118 3 -76
9.Vadili Darts Derneği 9 0 0 9 46 98 0 -52

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