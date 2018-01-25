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Dartsta ikinci devre başladı

On takımın mücadele verdiği lige Cihangir, Düzkaya, Gazimağusa Darts Birliği ve Lefkoşa Darts Birliği galibiyetle girdi

25 Ocak 2018 Perşembe 10:45
Dartsta ikinci devre başladı
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nin ikinci devresi önceki gün oynanan maçlarla başladı.

On takımın mücadele verdiği ligin ikinci devresine Cihangir, Düzkaya, Gazimağusa Darts Birliği ve Lefkoşa Darts Birliği galibiyetle girdi.

Lider Cihangir, Taşkınköy’ü deplasmanda 12-4 yenerek puanını 31’e yükseltti. İkinci sırada bulunan Düzkaya, üçüncü sıradaki Beyarmudu Belediyesi’ni 12-4 yendi. İnönü Gençlik Merkezi (İGEM), bu sezonki ilk puanını Düzova karşısında aldığı beraberlikle kazandı.

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nin 11’inci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Taşkınköy-Cihangir: 4-12
İGEM -Düzova: 8-8
Düzkaya-Beyarmudu Belediyesi: 12-4
Mesarya Darts B.-Gazimağusa Darts B.: 6-10
Lefkoşa Darts Birliği-Marmara: 9-7

Efes Pilsen Darts Birinci Lig Puan Durumu

Takımlar O G B M A Y P AV

1.Cihangir 11 10 1 0 136 40 31 96
2.Düzkaya 11 8 0 3 105 71 24 34
3.Beyarmudu Belediyesi 11 6 4 1 100 76 22 24
4.Gazimağusa Darts B. 11 6 3 2 93 83 21 10
5.Mesarya Darts Birliği 11 5 1 5 92 84 16 8
6.Marmara 11 4 1 6 79 97 13 -18
7.Düzova 11 3 2 6 81 93 11 -12
8.Taşkınköy 11 3 1 7 74 102 10 -28
9.Lefkoşa Darts Birliği 11 3 0 8 61 113 9 -52
10.DİGEM 11 0 1 10 57 119 1 -62

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