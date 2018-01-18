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Dartsta ikinci devre start aldı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nin ikinci devresi önceki gün oynanan maçlarla başladı.

18 Ocak 2018 Perşembe 11:50
Dartsta ikinci devre start aldı
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BRT Spor'un haberine göre, On takımın mücadele verdiği ligin ikinci devresine Düzova, Cihangir, Beyarmudu Belediyesi ve Düzkaya galibiyetle girdi. Gazimağusa Darts Birliği ile Taşkınköy arasındaki maç 8-8 eşitlikle sona erdi.

Lig lideri Cihangir, ikinci devreye fırtına gibi başladı. Lider, konuk ettiği Lefkoşa Darts Birliği’ni 14-2’lik skorla geçti.

Ligin flaş ekiplerinden Düzkaya, Marmara deplasmanından 13-3’lük skorla dönerek puanını 21’e yükseltti.

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nin 10’uncu hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Düzova-Lefkoşa Darts Birliği: 14-2

Cihangir-İGEM: 14-2

Gazimağusa Darts B.-Taşkınköy: 8-8

Mesarya Darts Birliği -Beyarmudu Bld.: 5-11

Marmara-Düzkaya: 3-13

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