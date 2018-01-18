Dartsta ikinci devre start aldı

BRT Spor'un haberine göre, On takımın mücadele verdiği ligin ikinci devresine Düzova, Cihangir, Beyarmudu Belediyesi ve Düzkaya galibiyetle girdi. Gazimağusa Darts Birliği ile Taşkınköy arasındaki maç 8-8 eşitlikle sona erdi.

Lig lideri Cihangir, ikinci devreye fırtına gibi başladı. Lider, konuk ettiği Lefkoşa Darts Birliği’ni 14-2’lik skorla geçti.

Ligin flaş ekiplerinden Düzkaya, Marmara deplasmanından 13-3’lük skorla dönerek puanını 21’e yükseltti.

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nin 10’uncu hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Düzova-Lefkoşa Darts Birliği: 14-2

Cihangir-İGEM: 14-2

Gazimağusa Darts B.-Taşkınköy: 8-8

Mesarya Darts Birliği -Beyarmudu Bld.: 5-11

Marmara-Düzkaya: 3-13