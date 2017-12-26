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DAÜ şampiyonlukla döndü

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Türkiye Üniversiteler Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversitelerarası 2.lig Futsal şampiyonasında mücadele eden Doğu Akdeniz Üniversitesi erkek futsal takımı şampiyon olarak önemli başarı elde etti.

26 Aralık 2017 Salı 11:24
DAÜ şampiyonlukla döndü
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BRT Spor'un haberine göre, Türkiye Üniversiteler Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversitelerarası 2.lig Futsal şampiyonasında mücadele eden Doğu Akdeniz Üniversitesi erkek futsal takımı şampiyon olarak önemli başarı elde etti. İzmir Katip Çelebi Üniversitesinin ev sahipliğini yaptığı Türkiye Üniversitelerarası futsal şampiyonası 18-22 Aralık tarihleri arasında 7 Üniversitenin katılımı ile gerçekleştirildi.

Türkiye Üniversitelerarası 2.lig futsal şampiyonasında 7 takım tek devreli lig usulüne göre mücadele eden Doğu Akdeniz Üniversitesi erkek futsal takım finale yükselmeyi başardı. Finalde Yalova Üniversitesini 4-1 mağlup eden temsilcimiz Doğu Akdeniz Üniversitesi erkek futsal takımı şampiyon olarak çok önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye Üniversiteler Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversiteler arası 2.lig Futsal şampiyonasında şampiyon olan temsilcimiz Doğu Akdeniz Üniversitesi erkek futsal takımı gelecek yıl 1.ligde oynamaya hak kazandı. Şampiyon olarak ülkemize dönen Doğu Akdeniz Üniversitesi erkek futsal takım antrenörü Osman Konnolu, Türkiye Üniversiteler Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversitelerarası şampiyonasında çok iyi mücadele örneği sergileyerek çok değerli Üniversite takımlarımız arasından 2.ligi şampiyon olarak tamamladıklarına vurgu yaparak, kazanılan başarıda futbolcu kardeşlerinin üst düzey mücadelesinin yanında çok büyük emekleri sonucunda hak edilerek şampiyonluk olduğunu, gelecek yıl 1.ligde oynama hakkı elde ettiklerini belirterek, şampiyonluğu ülkemize getiren tüm futbolcularına teşekkür ederek kutladı.

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Son Güncelleme: 26.12.2017 11:28
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