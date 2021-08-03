DAÜ'lü Ese olimpiyatlarda kürsüde

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı Öğrencisi Ese Brume, Tokyo 2020 Olimpiyatları’nda Uzun Atlama finallerinde 6.97 metrelik atlayışı ile bronz madalya kazandı. Büyük çekişmeye sahne olan müsabaka sonrasında Brume, böylece DAÜ’nün Olimpiyat madalyası kazanan ilk öğrencisi ve Nijerya Milli Takımı’nın 13 yıldır Olimpiyatlarda elde ettiği ilk madalyanın sahibi oldu.

3 Ağustos 2021 Salı günü, KKTC saati ile saat 05:00’te gerçekleşen final yarışmasında, altın madalyayı DAÜ’lü Ese Brume’den yalnızca üç santimetre fark ile 7.00 metrelik atlayışıyla Almanya Milli Takımı’ndan Malaika Mihambo kazandı. Brume ile aynı dereceyi atlayan ve en iyi ikinci derece farkıyla gümüş madalyayı kazanan isim ise ABD Milli Takımı sporcusu Brittney Reese oldu.

“Gurur Duyuyoruz”

DAÜ Spor İşleri Müdürü Cemal Konnolu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, DAÜ Sporcusu Ese Brume ile Antrenörleri Yaya Kayode ve Hasan Maydon’u tebrik ederek, “Olimpiyatlara katılmak her sporcunun hayalidir. Ese genç yaşına rağmen ikinci olimpiyatına katıldı ve Tokyo 2020 Olimpiyatları’nda Uzun Atlama branşında bronz madalya kazanarak tarihe geçti. İlk defa bir DAÜ Sporcusu Olimpiyat madalyası kazandı. Bundan dolayı gurur duyuyoruz. DAÜ’lü olmak ayrıcalıktır” diye konuştu.