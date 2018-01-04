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DAÜ’nün konuğu Cüneyt Çakır

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Programı “Zirveye Yolculuk” isimli panel gerçekleştiriyor.

04 Ocak 2018 Perşembe 11:06
DAÜ’nün konuğu Cüneyt Çakır
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BRT Spor'un haberine göre, Konuşmacı olarak Türkiye’den FIFA Kokartlı Hakem Cüneyt Çakır’ın katılacağı panel, 5 Ocak 2018 Cuma günü, saat 15:00’te, Sağlık Bilimleri Fakültesi YB006 amfisinde gerçekleştirilecek.

Haziran 2011’de UEFA tarafından en üst kategori olan Elit Kategoriye yükseltilerek Avrupa’nın en iyi hakemleri arasında yer alan Cüneyt Çakır, 2001 yılında Üst Klasman Hakemi olarak Süper Lig’de düdük çalmaya başladı ve bu ligde 288 maç yöneterek en fazla maç yöneten hakem oldu. Ayrıca uluslararası maç sayısı ise yaklaşık 150 dir.

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