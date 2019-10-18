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De Colo'dan rekor performans! F.Bahçe siftahı yaptı!

Euroleague'in 3. haftasında Fenerbahçe Beko konuğu Baskonia'yı 87-80 yendi. Fenerbahçe Beko bu sezon ilk galibiyetini alırken Nando De Colo, 39 sayıyla maça damga vurdu.

18 Ekim 2019 Cuma 10:08
De Colo'dan rekor performans! F.Bahçe siftahı yaptı!

THY Euroleague’de normal sezonun 3. haftasında Fenerbahçe Beko, Baskonia’yı konuk etti. İlk iki maçından mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe, Baskonia’yı 87-80’lik skorla mağlup etti ve ilk galibiyetini almış oldu.

Baskonia ise üçüncü haftada ikinci kez mağlup oldu. Fenerbahçe’nin Fransız yıldızı Nando De Colo, 39 sayı kaydederek maça damga vurdu. De Colo ayrıca 44 verimlilik puanı ile kariyer rekorunu kırdı. Temsilcimizde başka bir oyuncu çift hanelere çıkamadı.

Konuk ekipte ise Tornike Shengelia 18 sayıyla takımının en skorer oyunucuydu.

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