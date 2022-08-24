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Dele Alli Beşiktaş'da!

Beşiktaş, Everton'dan İngiliz oyuncu Dele Alli'yi sezon sonuna kadar kiraladı.

24 Ağustos 2022 Çarşamba 15:50
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Dele Alli Beşiktaş'da!


Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Kerem Atakan Kesgin'in ardından orta sahaya bir de 10 numara alıyor.

Siyah beyazlılar, Everton'ın dünyaca ünlü yıldızı Dele Alli'yi sezon sonuna kadar kiralama konusunda tüm şartlarda anlaşma sağladı. Kısa sürede İstanbul'a gelmesi beklenen İngiliz oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak.

26 yaşındaki Dele Alli 37 kez İngiltere Milli Takım formasını giydi. Beşiktaş bu transfer için Everton'a herhangi bir ücret ödemeyecek.

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