Demirel güven tazeledi

BRT Spor'un haberine göre, Altı kulübün katılmı ile gercekleştirilen genel kurulda başkanlık için iki aday yarıştı. Niyazi Demirel ve Av. İhsan Balkan Bulut arasında geçen başkanlık seçiminde Niyazi Demirel 4 oy İhsan Balkan Bulut da 2 oy aldı.
Başkanlık seçimi öncesinde gerçekleştirilen Faaliyet ve mali raporların görüşülmesi sırasında sert tartışmalar yaşandı.
Faaliyet ve mali rapor oyçokluğu ile onaylanırken başkanlık seçimi sonunda Niyazi Demirel bir dönem daha federasyon başkanlığına seçildi.
Demirel başkanlığındaki yöntim kurulu, Denetleme, Disiplin ve Ceza Kurulu da belirlendi.
Yönetim Kurulu :
Federasyon Başkanı Niyazi Demirel
Başkan Yardımcısı Ümit Nusret
Genel Sekreter Halil Yarıcıoğlu
Mali Sekreter Faramaz Najafov
Faal Üye Mehmet İngenç
Faal Üye Tufan Şimşek
Faal Üye Mehmet Erdem
Denetleme Kurulu :
Vehbi Boyacıoğlu
Sonay Najafov
İzzet Türkmen
Disiplin Ve Ceza Kurulu :
Barış Mamalı
Mehmet Şahoğlu
Çağan Özatay
Nur Lastikcioğlu
Burak Taş