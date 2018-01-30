Demirel güven tazeledi

BRT Spor'un haberine göre, Altı kulübün katılmı ile gercekleştirilen genel kurulda başkanlık için iki aday yarıştı. Niyazi Demirel ve Av. İhsan Balkan Bulut arasında geçen başkanlık seçiminde Niyazi Demirel 4 oy İhsan Balkan Bulut da 2 oy aldı.

Başkanlık seçimi öncesinde gerçekleştirilen Faaliyet ve mali raporların görüşülmesi sırasında sert tartışmalar yaşandı.

Faaliyet ve mali rapor oyçokluğu ile onaylanırken başkanlık seçimi sonunda Niyazi Demirel bir dönem daha federasyon başkanlığına seçildi.

Demirel başkanlığındaki yöntim kurulu, Denetleme, Disiplin ve Ceza Kurulu da belirlendi.

Yönetim Kurulu :

Federasyon Başkanı Niyazi Demirel

Başkan Yardımcısı Ümit Nusret

Genel Sekreter Halil Yarıcıoğlu

Mali Sekreter Faramaz Najafov

Faal Üye Mehmet İngenç

Faal Üye Tufan Şimşek

Faal Üye Mehmet Erdem

Denetleme Kurulu :

Vehbi Boyacıoğlu

Sonay Najafov

İzzet Türkmen

Disiplin Ve Ceza Kurulu :

Barış Mamalı

Mehmet Şahoğlu

Çağan Özatay

Nur Lastikcioğlu

Burak Taş