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Demirel’den, Ataoğlu’na Ziyaret

KKTC Kickboks Federasyonu Milli Takım Kafilesi İdareci ve Sporcuları, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na makamında anlamlı bir ziyarette bulundu.

14 Haziran 2018 Perşembe 09:06
Demirel’den, Ataoğlu’na Ziyaret

BRT Spor'un haberine göre, KKTC Kickboks Milli Takım Kafilesi idareci ve sporcuları, 05-08 Nisan 2018 tarihleri arasında, Antalya’da düzenlenen 3. Turkish Open Kickboks Şampiyonası’na katılan KKTC Kickboks Milli Takım Kafilesi’ni kalmakta olduğu Otelde ziyaret edip, başarılar dileyen Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na, iade-i ziyarette bulundu.

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Ziyarete, Antalya’daki Şampiyonaya katılan KKTC Kickboks Milli Takım Kafilesinde yer alan sporcu, antrenör, Hakem, İdareci ve Federasyon Başkanı Niyazi Demirel Katıldı.

Ziyaret sırasında Federasyon Başkanı Niyazi Demirel yaptığı konuşmada Antalya’da aldıkları başarıların maddi olarak desteklenmesi gerektiğini ama her şeyden önce Devlet Büyüklerini manevi olarak yanlarında görmek istediklerini, Şampiyona sırasında kendilerine ziyaret gerçekleştirip, başarılar dileyen Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na müteşekkir olduklarını ve bunun için iade-i ziyarette bulunduklarını söyledi.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise yaptığı konuşmada, Federasyonu ve sporcuları ülkeyi en iyi şekilde temsil ettikleri ve aldıkları başarıdan dolayı kutlayarak, her zaman gençliğin ve başarının yanında olduklarını ve bundan sonra da ellerinden geldiğince gençliğe ve başarıya maddi ve manevi her türlü desteği vereceklerini söyledi.

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