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Demirören: 'Gelecek sezon VAR uygulaması başlayacak'

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Demirören, “Kulüpler Birliği'yle planımız, Süper Lig'de gelecek sezon "VAR" uygulamasını başlatmak. Başlatacağız da bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

04 Ocak 2018 Perşembe 18:04
Demirören: 'Gelecek sezon VAR uygulaması başlayacak'
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Antalya'nın Belek ilçesindeki Calista Luxury Resort Hotel'de düzenlenen 2017-2018 Sezonu Merkez Hakem Kurulu Kış Semineri'nde konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, "VAR sistemini bugün tartışırsak, 2019-2020'ye uzayacağına ben inanıyorum. Çünkü cidden faydalı ama çok büyük problemler de getirecek. Problemler sahadaki problemler olmayacak. Saha dışındaki problemler olacak. Yani medyamız ve medyamızın kamuoyunda oluşturduğu problemler olacak. İnşallah bunları da hep beraber Türklüğümüze yakışır, kültür seviyemize yakışır şekilde çözeceğiz. Yoksa onu çözemezsek Rosetti'nin dediği gibi 4 madde çıkar 14 maddeye. 14 maddeye çıktı mı futbol biter Türkiye'de. Onun için hep beraber destek olarak çözeceğimize ben inanıyorum. Bakanımız başta olmak üzere tüm medya mensuplarından destek bekliyorum” diye konuştu.

“Hata yapan arkadaşlarımız elbette oldu”

İlk yarı hata yapan arkadaşlarımız oldu diye konuşan Demirören, “Nasıl teknik direktörler yanlış taktik verdiyse, nasıl gol kaçtıysa, nasıl kaleciler elindeki topu tutamadıysa sizler de hatalar yaptınız. Hep söylediğimiz gibi federasyon olarak masum hataya bizim bir sözümüz yok. Ancak üzülerek söylemek gerekiyor ki, ne kadar dürüst olursanız olun futbol ikliminin hataya tahammülü yok” dedi.

“Offline VAR uygulamaları yaptık”

Süper Lig'de 21, TFF 1. Lig'de 1, Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 olmak üzere 28 maçta offline "VAR" uygulaması yapıldığını söyleyen Başkan Demirören, “Çok iyi geri dönüşler alıyoruz burası kesin. Kulüpler Birliği'yle planımız, Süper Lig'de gelecek sezon "VAR" uygulamasını başlatmak. Başlatacağız da bundan kimsenin şüphesi olmasın. Belki kupa maçlarında sahaya müdahale edecek şekilde 'Online VAR' deneyimine geçebiliriz. Sizler bu işin de üstesinden rahatlıkla geleceksiniz. Şunu kabul etmeliyiz ki, bilgisayarın hata yaptığı ortamda VAR'ın da sorunları kesin olacak. Sistemin oturması mutlaka zaman alacak” diye belirtti.

“Cüneyt Çakır ve arkadaşları Dünya Kupası’nda olacak”

Cüneyt Çakır ve arkadaşlarının büyük olasılıkla üst üste ikinci kez Dünya Kupası'nda görev alacaklarını ifade eden Demirören, “İlk yarıda uluslararası alanda Şampiyonlar Ligi'nden Avrupa Ligi'ne, özel milli maçlardan U17 Gençler Ligi'ne toplam 47 maçta görev almanız bunun göstergesidir. "Yabancı hakem gelsin" naraları atanlara bu çok açık bir cevaptır. Bu başarılarınıza bakıp umuyorum ki yabancı hakem zırvalığına da son verilecektir. Avrupalı hakemleri de izliyoruz ve hepimiz görüyoruz ne hatalar yapıyorlar. Artık Avrupalı hakemler değil, bizim hakemlerimiz örnek gösterilmelidir. Bu tablo için hepinizi kutluyoruz” dedi. 

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