Deniz Naki'ye Türkiye'de futboldan ömür boyu men

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Amedspor forması giyen Deniz Naki'ye 3 yıl 6 ay men cezası verdi. Bu cezanın 3 yılı aşmasından dolayı da Türkiye'de ömür boyu futboldan men edildi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Amed Sportif Faaliyetler Kulübü futbolcusu Deniz Naki'ye, ayrımcılık ve ideolojik propaganda nedeniyle 3 yıl 6 ay futboldan men cezası ve 273 bin TL para cezası verdi.
Deniz Naki, cezanın 3 yılı aşmasından dolayı Türkiye'de ömür boyu futboldan men edildi.
PFDK kararında; "AMED SPORTİF FAALİYETLER KULÜBÜ sporcusu DENİZ NAKİ'nin, ayrımcılık ve ideolojik propaganda nedeniyle FDT'nin 42/1-a, 35/4. ve 4/2. Maddeleri uyarınca 3 YIL 6 AY MÜSABAKALARDAN MEN CEZASI ve 273.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, üç yılı aşan ceza bakımından FDT'nin 95/1. Maddesi uyarınca SÜREKLİ HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.
Deniz Naki, sosyal medyada Almanya'nın Köln kentinde düzenlenecek Afrin protestolarına katılım çağrısı yaptığı paylaşımı sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmişti.