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Deniz Naki'ye Türkiye'de futboldan ömür boyu men

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Amedspor forması giyen Deniz Naki'ye 3 yıl 6 ay men cezası verdi.

30 Ocak 2018 Salı 17:59
Deniz Naki'ye Türkiye'de futboldan ömür boyu men
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Amedspor forması giyen Deniz Naki'ye 3 yıl 6 ay men cezası verdi. Bu cezanın 3 yılı aşmasından dolayı da Türkiye'de ömür boyu futboldan men edildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Amed Sportif Faaliyetler Kulübü futbolcusu Deniz Naki'ye, ayrımcılık ve ideolojik propaganda nedeniyle 3 yıl 6 ay futboldan men cezası ve 273 bin TL para cezası verdi.

Deniz Naki, cezanın 3 yılı aşmasından dolayı Türkiye'de ömür boyu futboldan men edildi.

PFDK kararında; "AMED SPORTİF FAALİYETLER KULÜBÜ sporcusu DENİZ NAKİ'nin, ayrımcılık ve ideolojik propaganda nedeniyle FDT'nin 42/1-a, 35/4. ve 4/2. Maddeleri uyarınca 3 YIL 6 AY MÜSABAKALARDAN MEN CEZASI ve 273.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, üç yılı aşan ceza bakımından FDT'nin 95/1. Maddesi uyarınca SÜREKLİ HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.

Deniz ​Naki, sosyal medyada Almanya'nın Köln kentinde düzenlenecek Afrin protestolarına katılım çağrısı yaptığı paylaşımı sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmişti.

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