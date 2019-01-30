Denktaş kupası başlıyor

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenecek olan Rauf Denktaş Kupasında ön eleme müsabakaları bu akşam oyanancak. NEU RA25 Spor Salonun’da oynanacak olan gecenin ilk karşılaşmasında bayanlar da Yeni Erenköy Belediyesi ile YDÜ karşı karşıya gelecek. Müsabaka saat 18.30 da başlayacak.

Bu müsabakanın galibi yarı finalde DAÜ bayanlarının rakibi olacak.

Erkeklerde ise gecenin önemli karşılaşmasında Vakıflar ile DAÜ karşı karşıya gelecek ve müsabakanın başlama saati 20.00 .

Bu müsabakayı kazanan taraf YDÜ nin yarı finalde rakibi olacak.

Yari Final müsabakaları bayanlarda 6 Şubat, erkeklerde 13 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Yıldızlar ligine hafta sonu oynanacak 5 karşılaşma ile devam edilecek. Yıldız kızlarda ve erkeklerde DAÜ lider durumda bulunuyor. YEBVK kızlar ve erkeklerde ikinci sıradaki yerini koruyor.