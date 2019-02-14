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Denktaş Kupasında YDÜ-Çamlık finalde

Yakın Doğu Üniversitesi ile Çamlıkspor finale yükseldi

14 Şubat 2019 Perşembe 15:19
Denktaş Kupasında YDÜ-Çamlık finalde

Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Rauf Raif Denktaş erkekler yarı final karşılaşmalarında Yakın Doğu Üniversitesi ile Çamlıkspor finale yükseldi.

İlk finalist Çamlıkspor

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YDÜ RA 25 Spor Salonu’nda oynanan gecenin ilk maçında Yeni Erenköy Belediyesi ile karşılaşan Çamlıkspor maçı 3-0 kazanarak finale yükselen ilk takım oldu.

Çekişmeli maç YDÜ’nün

Gecenin ikinci ve önemli maçında Yakın Doğu Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi karşı karşıya geldi. İlk seti büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada DAÜ 27-25 ilk seti alan takım oldu. İkinci seti YDÜ 25-13 alarak setleri eşitledi.

Üçüncü seti DAÜ 25-21 alırken dördüncü seti de YDÜ 25-18 alarak setlerde durumu 2-2 yaptı. Tie-Break setinde Yakın Doğu Üniversitesi rakibini 15-10 yenerek setlerde 3-2 öne geçti ve finale yükselen ikinci takım oldu. Rauf Raif Denktaş erkekler final karşılaşması 22 Şubat Cuma akşamı YDÜ ile Çamlıkspor arasında oynanacak ve maçı kazanan takım kupanın sahibi olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Denktaş KupasıYDÜÇamlıksporSporHaberVoleybol Federasyonu
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