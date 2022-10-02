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Derbi öncesi Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin skor dağılımı

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesinde takımların geride kalan haftalardaki skor dağılımı dikkat çekiyor.

02 Ekim 2022 Pazar 19:30
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Derbi öncesi Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin skor dağılımı



Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe ile karşılaşacak. Dev derbi öncesinde geride kalan haftalarda edinilen istatistikler ise dikkat çekiyor.

Siyah-beyazlılar attığı 16 golün 12'sini ilk yarılarda bulurken 31 ila 45. dakikalar arasında ise 5 gol buldu. İkinci yarıları ise verimsiz geçiren Beşiktaş, bu süreçte 4 gol bulurken, maçın son 14 dakikasında sadece 2 gol atabildi.

Fenerbahçe golcü bir sezon geçiriyor

Fenerbahçe ise ligin en golcü takımı konumunda. 6 haftada (1 hafta bay geçti) 20 gole ulaşan sarı-lacivertliler bu gollerin 6'sını 31 ila 45. dakikalar arasında bulurken rakibi Beşiktaş'ın aksine ikinci yarılarda 9 gol atmayı başardı.

Fenerbahçeli futbolcular 76 ila 90. dakikalar arasında 5 gol atarak kondisyon anlamında da diri olduklarını rakiplerine bir nevi ispat etti.

Sarı-lacivertliler 61 ila 75. dakikalarda ise sadece 1 gol atarak maçın orta bölümünde etkisiz bir performans ortaya koydu.

Rakamlar bu şekildeyken dev derbide sonucun ne olacağı ise futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
DerbiBeşiktaşFenerbahçe
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