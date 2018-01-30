Derbide gülen yok: 1-1

Havadis Spor'un haberine göre, K-Pet Süper Lig’de 16’ıncı haftanın kapanışı batı derbisi ile oynandı. Binatlı ile Baf Ülkü Yurdu arasındaki karşılaşmada gülen olmadı. Binatlı ile Baf sezonun ikinci devresine ilk dakika ve son dakika atılan karşılıklı gollerle birer puanla başlamış oldu.

Önemli anlar:

1.dakika Peter’in aşırttığı topta kaleci ile karşı karşıya kalan John Bello Binatlı’yı 1-0 öne geçirdi.

23.dakikada Binatlı Oweye’nin pasında Peter ile ikinci gole çok yaklaştı.

27.dakikada Josep’in şutunda Kemal Yıldırım’dan seken top yan direğe çarparak kornere gitti.

42.dakilada Josep’in golü ofsayt gerekçesi ile iptal edildi.

İlk devre 1-0 tamamlandı.

48.dakikada Mete’nin gollük şutunda kaleci Yusuf gole izin vermedi.

68.dakikada Taner’in ortasında Peter’in kafa vuruşnda top kaleci Erdoğan’da kaldı.

83.dakikada Erencan’ın pasında Kemal Uçaner bomboş durumda topu dışarı gönderdi.

88.dakikada Baf sol çaprazda serbest atış kazandı. Mete’nin şutunda top direğe de çarparak ağlara gitti ve Ülkü Yurdu’nun bu golü ile maç 1-1 sona erdi