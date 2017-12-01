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Derbide son 15 dakikaya dikkat

Süper Lig'in 14. haftasında derbide karşılaşacak Beşiktaş ile Galatasaray'ın bu sezonki maçlarında son 15 dakikalar gollü geçiyor.

01 Aralık 2017 Cuma 15:55
Derbide son 15 dakikaya dikkat
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Süper Lig'in 14. haftasındaki derbide 2 Aralık Cumartesi günü karşılaşacak Beşiktaş ile Galatasaray'ın maçlarının son 15 dakikaları gollü geçiyor.

Ligin geride kalan 13 haftalık bölümünde siyah-beyazlılar 19 gol atıp, kalesinde 12 gol gördü. Sarı-kırmızılılar ise 29 kez gol sevinci yaşayıp, 14 kez meşin yuvarlağı filelerinden çıkardı.

Derbiye averajla dördüncü sırada başlayacak ev sahibi Beşiktaş, müsabakaların son 15 dakikalık bölümünde 5 gol atıp, 4 gol yedi. Vodafone Park'a lider çıkacak Galatasaray ise aynı periyotta 9 kez gol sevinci yaşadı, kalesinde 5 gole engel olamadı.

EN ÇOK GOL ATANLA, EN AZ GOL YİYENİN MÜCADELESİ

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki yılın son derbisi, Süper Lig'de bu sezon en çok gol atanla, en az gol yiyen iki takımı karşı karşıya getirecek.

Derbinin ev sahibi siyah-beyazlı ekip, geride kalan 13 hafta sonunda 12 gol yerken, kalesini en iyi savunan takım olarak ön plana çıktı.

Galatasaray ise rakip filelere gönderdiği 29 golle, ligin en skorer ekibi unvanının sahibi.

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