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Derbide Zanka yok Jailson var

Ersun Yanal, güven vermeyen Danimarkalı stoperi kulübeye çekip Galatasaray maçındaki gibi Brezilyalı orta sahayı savunmaya monte etmeyi düşünüyor.

18 Aralık 2019 Çarşamba 11:47
Derbide Zanka yok Jailson var

SÜPER Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'ı Kadıköy'de konuk edecek olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal, ilk neşteri savunmaya vuruyor. 3-1 mağlup oldukları Sivasspor maçında Sadık'ın sakatlanmasıyla sarsılan sarı-lacivertlilerde 22. dakikada oyuna giren Zanka, hiçbir varlık gösterememişti. Yanal, Danimarkalı stopere kritik Beşiktaş maçında ilk 11'de şans vermeyi düşünmüyor. Tecrübeli hocanın aklındaki ilk plan Jailson.

Sezonun ilk bölümünde Brezilyalı orta sahayı Serdar'ın yokluğunda Zanka ikilisiyle kullanan Yanal, Beşiktaş derbisinde savunmayı Jailson-Serdar'a emanet edecek. Sambacı, bu sezon sarı-lacivertli formayla 6'sı 90 dakika olmak üzere 7 karşılaşmada defansta görev aldı. Jailson, ligin 6. haftasında TT Stadı'nda oynanan ve 0-0 sona eren Galatasaray derbisinde de savunmada görev almış ve başarılı olmuştu.

Anahtar Kelimeler:
Ersun Yanal
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