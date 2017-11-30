Derbinin hakemi belli oldu

Cumartesi günü 19.30'da oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinde Fırat Aydınus görev alacak. Zorlu derbide Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yer alan Merkez Hakem Kurulu (MHK) açıklamasına göre Süper Lig'de 2, 3 ve 4 Aralık’ta oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:

2 Aralık Cumartesi

14.00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Evkur Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır

16.30 Kardemir Karabükspor - Göztepe: Bahattin Şimşek

19.30 Beşiktaş - Galatasaray: Fırat Aydınus

3 Aralık Pazar

14.00 Atiker Konyaspor - Bursaspor: Halil Umut Meler

14.00 Gençlerbirliği - Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan

16.30 Medipol Başakşehir - Osmanlıspor: Halis Özkahya

19.30 Fenerbahçe - Kasımpaşa: Ümit Öztürk

4 Aralık Pazartesi

20.00 Aytemiz Alanyaspor - Kayserispor: Bülent Yıldırım

20.00 Trabzonspor - Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu