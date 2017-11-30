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Derbinin hakemi belli oldu

Süper Lig’in 14. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu. Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinde FIFA kokartlı hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.

30 Kasım 2017 Perşembe 16:23
Derbinin hakemi belli oldu
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Cumartesi günü 19.30'da oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinde Fırat Aydınus görev alacak. Zorlu derbide Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yer alan Merkez Hakem Kurulu (MHK) açıklamasına göre Süper Lig'de 2, 3 ve 4 Aralık’ta oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:

2 Aralık Cumartesi

14.00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Evkur Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır
16.30 Kardemir Karabükspor - Göztepe: Bahattin Şimşek
19.30 Beşiktaş - Galatasaray: Fırat Aydınus

3 Aralık Pazar

14.00 Atiker Konyaspor - Bursaspor: Halil Umut Meler
14.00 Gençlerbirliği - Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan
16.30 Medipol Başakşehir - Osmanlıspor: Halis Özkahya
19.30 Fenerbahçe - Kasımpaşa: Ümit Öztürk

4 Aralık Pazartesi

20.00 Aytemiz Alanyaspor - Kayserispor: Bülent Yıldırım
20.00 Trabzonspor - Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu 

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