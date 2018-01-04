Derviş Kolcu Ocak’ta

BRT Spor'un haberine göre, Türk Ocağı’nda Mehmet Bolkan ile yolların ayrılmasından sonra Derviş Kolcu ile görüşmelere başlayan yönetim kulüp Başkanı Fahri Altınör ve Derviş Kolcu’nun bir araya gelip görüşmesi ile son nokta konuldu. Derviş Kolcu ile fikir alış verişinde bulunan başkan Altınör, daha sonra yönetimi ile konuyu masaya yatırdı ve Derviş Kolcu’yu takımın başına getirmesi için yönetim ile uzlaşıya vardı