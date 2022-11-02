Dev derbinin hakemi belli oldu!

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Nef Stadyumu'nda Beşiktaş'la derbi mücadelesine çıkacak. Zirve mücadelesi için oldukça kritik öneme sahip mücadeleyi iki takımda kazanmak istiyor.

İki takımın berabere kalıp puan kaybetmesi ve Fenerbahçe'nin bu hafta kazanması durumunda puan farkı iyice açılacak. Peki, Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Spor Toto Süper Lig'de derbinin hakemi belli oldu.

Galatasaray-Beşiktaş maçını Halil Umut Meler yönetecek.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ve Beşiktaş arasında derbi mücadelesi yaşanacak. 5 Kasım 2022 Cumartesi günü Galatasaray Nef Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.00'da başlayacak.



Mücadele Bein Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.