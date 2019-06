Dev maça saatler kaldı! İşte detaylar...

Türkiye Fransa karşısına çıkıyor. Şenol Güneş yönetimin iyi bir başlangıç yapan A Milli Takım yükselişine Fransa karşısında galibiyet alarak devam etmek istiyor. İlk iki maçından firesiz ayrılan A Milli Takımımız, üçüncü mücadelesini Fransa karşısında oynayacak. Fransa maçı öncesi açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, zorlu maçta dört yıldızın kadroda yer alamayacağını söyledi. İşte detaylar…

TÜRKİYE FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Türkiye, Fransa’yı ağırlayacak. 8 Haziran Cumartesi günü saat 21.45’te Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynanacak olan mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MİLLİ TAKIMDA EKSİKLER VAR

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3'üncü maçında yarın Konya'da Fransa'yı konuk edecek A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Okay Yokuşlu, Cenk Tosun, Ozan Kabak, Emre Belözoğlu gibi isimlerin yarın oynamayacağını söyleyen Şenol Güneş, “Dorukhan da bugün idmana çıkacak. Duruma göre olmayabilir. Rakibin iyi bir kadrosu var. Uzun zamandır aynı kadroyla oynuyorlar. En fazla 1-2 değişiklik oluyor. Oyun istikrarıyla başarıyı yakaladı. Takım bana göre belli değil. Çıkacak bütün oyuncuların yüzde yüzünü vereceğini düşünüyorum. Cenk hücumda oturmuştu. Solda da ileri gidip gelmede katkısı vardı. Bugün konuşmak için erken, yarın her şeyi göstereceğiz” dedi.

ÇALHANOĞLU İDDİALI KONUŞTU

Ay-yıldızlı futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda yarın Fransa ile oynanacak maç öncesi Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında, medya mensuplarının sorularını cevapladı.

Hakan Çalhanoğlu, yarın oynayacakları Fransa maçına çok iyi hazırlandıklarını söyledi. Fransa ile yapacakları maçın önemine değinen Çalhanoğlu, şunları kaydetti:

“Yarınki maç bizim için çok önemli. Fransa'nın iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Kaliteli hocaları ve oyuncuları var. Bu maçı çok bekledik biz. Arnavutluk ve Moldova maçlarıyla turnuvaya iyi başladık. İki galibiyet bizim için çok iyi oldu. Artık bir alışkanlık olması lazım. Kaybetmekten nefret etmemiz gerekiyor artık. İnşallah yarın Konya halkıyla beraber galibiyet alırız. Her puan bizim için önemlidir. O yüzden kaybetmemek için de çıkacağız. Aslında bizim rakiplerimiz Hırvatistan, Fransa, Brezilya gibi takımlar olması lazım. Onlara karşı artık kafa kafaya olmamız gerekiyor. Tabii ki her ülkeye saygımız sonsuzdur. Ama bizim takım arkadaşlarımıza baktığımız zaman hepsi kaliteli oyuncular. Büyük ülkelere karşı oynadığınız zaman daha çok motiveli oynuyorsunuz. Hocamızla beraber Fransa'yı çok iyi analiz ettik.” Hakan Çalhanoğlu, “Yeni milli takımın seviyesini görme açısından bir test maçı olabilir mi?” şeklindeki soru üzerine, “Takımımızda genç oyuncuların olduğunu herkes biliyor. Her maç bize tecrübe kazandırıyor. Sadece benim için değil takım arkadaşlarım için de bu böyle. Biz maçtan maça büyüyeceğiz inşallah. Tabii ki hatalarımız olacak. Zaten hata yapınca insan tecrübe kazanıyor. O yüzden yarınki maç bize bir ders olabilir. Fransa ekibi güçlü bir takım ki dünya şampiyonu oldular. Her oyuncusu kaliteli. Ama bizim takımımızda da kaliteli oyuncularımız var. Yarın için de çok iyi motive olduk. Biz Fransa'yı aslında üzmek istiyoruz. Çünkü onlar da biliyor bizim güçlü olduğumuzu. İnşallah yarın güzel bir karşılaşma olur” değerlendirmesinde bulundu.