Dev turnuvada değişen bazı kurallar dikkat çekiyor

Futbolseverlerin heyecanla beklediği EURO 2020, yarın Türkiye ile İtalya arasında oynanacak karşılaşmayla başlıyor. Dev turnuvada izleyiciler kimi eski kimi yeni birçok uygulamaya tanık olacak.

Bu kurallardan bazıları şöyle:

PASAPORT VE NÜFUS CÜZDANI YANINDA OLMAYAN FUTBOLCU OYNAYAMAYACAK

Orijinal kupa törende, daha sonra kupanın kopyası verilecek.

Şampiyona 40 altın, ikinciye 40 gümüş madalya ve hatıra flaması dağıtılacak.

İki takım grubun son maçında eşit averaj ve gol sayısına sahip olursa sıralamayı belirlemek için penaltı atışı yapılacak.

Sıralamada ikili averaj geçerli. Eşitlikte genel averaj.

Bir maç oynanamaz veya yarım kalırsa bir sonraki gün oynanır veya devam ettirilir. Takımlar sahaya başka kadro çıkarabilir. Ancak cezalı veya yarım kalan maçta kırmızı kart görmüş oyuncu oynayamaz. Oyuncu değişikliği kaldığı yerden devam eder. Sarı kartlar geçerli olur.

Bir takım 1 kaleci 12 oyuncu çıkartamazsa maç ertelenecek. Ertelenen bir maç 48 saat içinde oynanamazsa sahaya çıkamayan taraf aleyhine 0-3 olarak tescil edilecek.

26 kişilik kadroda 23 kişi listeye yazılabilir. 5+1 oyuncu değişikliği geçerli.

Takımlar maçtan 75 dakika önce statta olmalı ve kadrolarını hakeme vermeli.

Milli marşlar 90 saniye ile sınırlı.

Her oyuncunun stada turnuvaya kayıtlı olduğu pasaport veya nüfus cüzdanını stadyumda yanında olmalı. Aksi takdirde oyuncuya oynama izni verilmez.

26 arasında numaralar taşınacak ve 1 numara mutlaka kalecilerden birinde olacak.

Her takımda 2 adet numarasız ve isimsiz kaleci kazağı olmalı.

Turnuva boyunca gerektiğinde sınırsız kaleci kadroya çağırılabilecek.

Her takımın kulübesinde 18 kişi olabilir. Bunların 12'si oyuncu doktor dahil 6'sı görevli.

YENİLENEN EL KURALI UYGULANACAK