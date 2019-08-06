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Diagne’den yönetime mesaj: Gitmiyorum, geliyorum!

Galatasaray'ın Senegalli forveti Diagne, yeni sezon hazırlıklarına katılmak için gün sayıyor. Yönetimle irtibata geçen yıldız golcü, “Geliyorum ve hazırlıklara katılacağım” dedi.

06 Ağustos 2019 Salı 09:22
Diagne’den yönetime mesaj: Gitmiyorum, geliyorum!

Sezonun bitmesinin ardından adı sürekli Arap kulüpleriyle anılan ve satışı beklenen Mbaye Diagne, yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyor. Afrika Kupası'nın ardından izne çıkan Diagne, tatilini bitirdi ve İstanbul'a dönme hazırlığına başladı. Yönetimli iletişime geçen Senegalli forvet, “Transfer söylentileri beni ilgilendirmiyor. Geliyorum ve takımımla hazırlıklara katılacağım.

Oradaki arkadaşlarımı ve hocamı çok izledim” ifadelerini kullandı. Diagne 9 Ağustos'tan itibaren Galatasaray ile hazırlıklara katılacak. Afrika Kupası'nda Cezayir Milli Takımı'yla şampiyon olan Sofiane Feghouli'nin fedakârlığı gönülleri fethetmişti.

Feghouli'nin de aynı şekilde 9 Ağustos'a kadar izni bulunuyordu. Yıldız futbolcunun, sezonun tüm maçlarında oynamak için iznini 1 hafta önceden bitirip hazırlıklara katılması hem teknik heyet hem de takım arkadaşları arasında büyük takdir toplamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Diagne
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