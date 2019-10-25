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Didier Drogba açıkladı! 'En iyisi o...'

Galatasaray'ın eski oyuncularından Didier Drogba, 2019 Ballon d'Or adayını açıkladı.

25 Ekim 2019 Cuma 10:26
Didier Drogba açıkladı! 'En iyisi o...'

Efsane futbolculardan Didier Drogba, 2019 Ballon d'Or ödülünü kazanması gereken oyuncunun Liverpool'dan Sadio Mane olması gerektiğini söyledi.

Bir dönem Galatasaray'da da oynayan Drogba, ''Milli takımda, Şampiyonlar Ligi'nde, Premier Lig'de yapabileceği her şeyi yaptı. Onun İngiltere'de yaptıklarını dünyada yapacak oyuncu sayısı çok azdır.'' sözlerini kullandı.

''NE YAZIK Kİ AFRİKA...''

Fildişi Sahilli eski futbolcu, ''Mane, tıpkı Eto'o gibi Afrika'yı çok iyi temsil ediyor. Ne yazık ki Afrika'dan çıkan bir futbolcu için ülke değil de kıtadan bahsediyoruz. Mbappe, Avrupa'yı iyi temsil ediyor diye bir şey duymadım hiç. Mane, böyle giderse bir gün o ödülü alacaktır.'' diye konuştu.

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Didier Drogba
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