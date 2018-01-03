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DİGEM son saniyede galip

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Hem erkeklerde hem de kadınlarda takımlar yaptıkları yabancı oyuncu transferleri ile güçlü birer kadro kurmayı hedeflerken, oynanan hazırlık maçları da bu sezonun oldukça çekişmeli geçeceğini gösteriyor.

03 Ocak 2018 Çarşamba 11:32
DİGEM son saniyede galip
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BRT Spor'un haberine göre, KKTC Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen ve yaklaşık 2 hafta sonra başlayacak olan 2017-2018 Büyükler Ligi öncesi takımlar oynadıkları hazırlık maçlarıyla lige hazırlanıyorlar. Yakın Doğu Üniversitesi RA-25 Spor Salonu’nda dün akşam oynanan YDÜ-DİGEM büyük kadınlar karşılaşmasını son anda DİGEM kazandı.

Hem erkeklerde hem de kadınlarda takımlar yaptıkları yabancı oyuncu transferleri ile güçlü birer kadro kurmayı hedeflerken, oynanan hazırlık maçları da bu sezonun oldukça çekişmeli geçeceğini gösteriyor.

YDÜ ile DİGEM kadın takımları arasında dün akşam oynanan karşılaşma büyük çekişmeye sahne oldu. Her iki takımın kalecisi de kalelerinde oldukça başarılı kurtarışlar yaparken, karşılaşmayı maçın bitimine 15 saniye kala DİGEM kazandı. İlk yarıda her iki takım da birbirine üstünlük kuramayınca devre 12-12 eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan DİGEM ilk 5 dakikada bulduğu gollerle aradaki farkı 5 gole kadar çıkarsa da oyunda toparlanan YDÜ önce bu farkı kapattı ardından da öne geçti. Maç sonuna kadar büyük çekişmeye sahne olan maçta YDÜ 2 gollü üstünlüğü ele geçirse de bu avantajını maçın tamamlanmasına 30 saniye kala kaybetti. DİGEM önce eşitliği yakaladı hemen 15 saniye sonra da öne geçerek son saniyelerine 26-25 mağlup girdiği karşılaşmadan 26-27’lik galibiyetle ayrıldı.

DİGEM’in yabancı kalecisi Lamija ve oyuncuları Teodora ile Tamara’nın takımla uyum sağladığı gözlenirken, YDÜ’de yabancı oyuncular Cansın, Büşra ve Tijana da oynadıkları oyunla göz doldurdular.

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