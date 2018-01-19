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DİGEM ve GG finalde

KKTC Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen Derviş Mişon Hentbol Anı Turnuvası’nda finalistler belli oldu.

19 Ocak 2018 Cuma 11:29
DİGEM ve GG finalde
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BRT Spor'un haberine göre, Dün gece oynanan karşılaşmalar sonunda rakiplerini yenen büyük kadınlarda DİGEM ve büyük erkeklerde Gençlik Gücü finale yükselen takımlar oldu.

İlk maç YDÜ-DİGEM

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan gecenin ilk yarı final maçında büyük kadınlarda YDÜ ile DİGEM takımları karşılaştılar. Maça iyi başlayan taraf YDÜ olsa da DİGEM önce oyunda dengeyi kurdu sonra da oyun kontrolünü ele geçirdi. İlk yarıyı 16-10 önde tamamlayan ve maçı da 29-23 kazanan DİGEM finale adını yazdırdı. Kalede Lamija’nın başarılı kurtarışları ve hücumda da Teodora’nın kaydettiği gollerle galibiyete ulaşan DİGEM yarın akşam finalde UKÜ ile şampiyonluk maçına çıkacak. UKÜ Arena’da oynanacak maç saat 17.00’de başlayacak.

GG UKÜ’yü yendi

Gecenin ikinci yarı final maçında Gençlik Gücü ile UKÜ büyük erkek takımları karşı karşıya geldiler. Baştan sona büyük çekişme içerisinde geçen karşılaşmayı maçın tamamlanmasına 13 saniyede kala bulduğu golle kazanan Gençlik Gücü finalde DAÜ’nün rakibi oldu. İlk yarıda takımlar birbirlerine üstünlük sağlayamazken devre 12-12 eşitlikle tamamlandı. İkinci devrede 4 gollü üstünlüğü yakalayan Gençlik Gücü olsa da UKÜ son 35 saniyede Alp’in kaydettiği golle skoru 23-23’e getirdi. Bitime 13 saniye kala gelişen Gençlik Gücü atağında bu kez Alp rakibine yaptığı hareket sonrası önce 2 dakika cezası aldı, karara itiraz edince kırmızı kart gördü. Alp hakem Erdal Şamil ile girdiği diyalog sonra mavi kartla oyun alanı dışına gönderilirken Gençlik Gücü takımı da 7 metre atışı kazandı. 7 metreyi gole çeviren Gençlik Gücü 24-23 öne geçti ve karşılaşma da bu skorla tamamlandı. Maçta Gençlik Gücü’nden Ahmet ve Gökay peşpeşe attıkları gollerle galibiyette önemli rol oynadılar. Bu sonuçla Gençlik Gücü yarın akşam saat 18.30’da UKÜ Arena’da DAÜ ile şampiyonluk maçına çıkacak.

Turnuvada final programı şöyle:

20 Ocak 2018, Cumartesi
17.00 UKÜ-DİGEM (K) UKÜ Arena
18.30 G.GÜCÜ-DAÜ (E) UKÜ Arena

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